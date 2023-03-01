В Ижевске определили подрядчика на отлов бездомных животных

В столице Удмуртии подрядчиком по отлову безнадзорных животных стала АНО «Желтая бирка». Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска, цена контракта, который начал действовать с 27 февраля, составляет 10,4 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Подрядчик в течение года будет заниматься отловом безнадзорных животных, транспортировкой, а также оказывать услуги по их временному содержанию, вакцинированию, стерилизации и маркированию. Деньги, выделенные из республиканского бюджета, позволят провести данные мероприятия в отношении порядка 1 тыс. животных.

Отмечается, что организация уже оказывала комплекс услуг по обращению с бездомными животными в 2022 году и в начале 2023 года.