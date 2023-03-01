Возбуждено уголовное дело в отношении уфимца, скупавшего награды ветеранов ВОВ

Управлением ФСБ по Башкирии по результатам проверки управления МВД по городу Уфе возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего уфимца, который скупал государственные награды ветеранов Великой отечественной войны (ст. 324 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, уфимец с февраля по сентябрь 2022 года приобрел на интернет-аукционе 54 госнаграды, среди которых ордена первой и второй степени, врученные участникам Великой отечественной войны в годы СССР. По оценке комиссии все награды подлинные, их стоимость оценивается в более чем 2 млн руб. Кроме того, в его доме обнаружено боевое холодное оружие советского периода.

Карина Мамаева

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