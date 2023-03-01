На Кубани трое сотрудников полиции подозреваются в намерении дать взятку следователю СКР

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении двух действующих и одного бывшего сотрудника ГИБДД ОМВД России по Тимашевскому району, полицейские подозреваются в покушении на дачу взятки следователю СКР, сообщает краевое следственное управление СКР.

Противоправная деятельность злоумышленников была выявлена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. По данным следствия, в октябре 2022 года следователь краевого управления СКР возбудил в отношении двоих инспекторов взвода ДПС ГИБДД ОМВД России Тимашевского района уголовное дело о мелком взяточничестве. Намереваясь избежать уголовной ответственности за коррупцию, полицейские решили дать взятку следователю и попросили руководителя своего подразделения выступить в качестве посредника. Сотрудник МВД согласился на предложение своих подчиненных и обратился к следователю с предложением о даче ему взятки в сумме 2 млн руб. Понимая, что предложение сотрудника полиции носит незаконный характер, следователь СКР сообщил о ситуации своему руководству.

В феврале 2023 года инспекторы ДПС (один из них к тому моменту уже был уволен из полиции) изменили свои планы и решили лично передать взятку следователю СКР. При передаче средств в сумме 600 тыс. руб. злоумышленники были задержаны. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании им меры пресечения.

Анна Перова, Краснодар