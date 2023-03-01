Дилер Lucky Motors закрыл свой единственный салон в Перми

В Перми закрылся дилерский центр Lucky Motors Nissan на ул. Спешилова, 101. Как сообщили в пресс-службе компании Lucky Motors, салон прекратил работу с сегодняшнего дня, 1 марта. В салоне, помимо Nissan, продавались автомобили Infiniti и проводилось сервисное обслуживание машин марки Datsun. Теперь обслуживание автомобилей всех трех марок будет осуществляться только в сервисном центре Nissan дилера «Сатурн-Р-Авто» на шоссе Космонавтов, 368д.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автосалон компании Lucky Motors, автомобили с пробегом

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Автосалон компании Lucky Motors, автомобили с пробегом

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Компания Lucky Motors работает на рынке с 1996 года. Юрлицо дилера — ЗАО «Лаки Моторс» — зарегистрировано в Екатеринбурге. В Перми компания владела только одним автоцентром — на ул. Спешилова, 101. Ранее источники на автомобильном рынке сообщали, что Lucky Motors может продать его другому дилеру из Свердловской области — компании Crystal Motors, развивающей сеть салонов автомобилей с пробегом в разных городах.