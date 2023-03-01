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21-летнего жителя Санкт-Петербурга задержали на Славянском шоссе в Ижевске с наркотиками

В столице Удмуртии сотрудники полиции в лесополосе на Славянском шоссе задержали 21-летнего жителя Санкт-Петербурга по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, в кармане его одежды обнаружили сверток, в котором находилось более 100 гр. синтетического наркотика.

Кроме того, при обыске в арендованной квартире молодого человека обнаружили электронные весы, полимерные пакеты и изоленту.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств). Молодого человека, которому грозит до 10 лет лишения свободы, заключили под стражу.

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