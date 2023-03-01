Омский археолог, осужденный за фейки об армии, не смог обжаловать приговор

В Омской области суд оставил без удовлетворения жалобу защиты 46-летнего археолога, осужденного за распространение ложной информации о вооруженных силах РФ (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ). По данным пресс-службы Омского областного суда, в мае 2022 года фигурант дела разместил в соцсети «заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил Российской Федерации при проведении специальной военной операции на Украине», к своей записи он прикрепил также фото и видео.

Свою вину фигурант дела признал частично. Однако суд посчитал что «вина подсудимого в совершении преступления подтверждается представленными доказательствами». Он был приговорен к восьми месяцам исправительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства ежемесячно. Также ему было назначено принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

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Анна Егорова