Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прокуратура проводит проверку из-за отмены авиарейса Челябинск – Астана

Авиакомпания Qazaq Air отменила рейс из Челябинска в Астану за несколько часов до вылета. Челябинская транспортная прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров, сообщает пресс-служба Уральского ведомства.

Рейс №534 должен был вылететь из аэропорта Челябинска в столицу Казахстана 1 марта в 20:30. Но по решению авиакомпании рейс отменили. Пассажиров уведомили об отмене по смс. Руководство Qazaq Air решило вернуть пассажирам деньги за билеты либо о переоформить на другие даты по тому же направлению.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...