Прокуратура проводит проверку из-за отмены авиарейса Челябинск – Астана

Авиакомпания Qazaq Air отменила рейс из Челябинска в Астану за несколько часов до вылета. Челябинская транспортная прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров, сообщает пресс-служба Уральского ведомства.

Рейс №534 должен был вылететь из аэропорта Челябинска в столицу Казахстана 1 марта в 20:30. Но по решению авиакомпании рейс отменили. Пассажиров уведомили об отмене по смс. Руководство Qazaq Air решило вернуть пассажирам деньги за билеты либо о переоформить на другие даты по тому же направлению.