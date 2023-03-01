Заключено концессионное соглашение о строительстве в Перми межвузовского студенческого кампуса

Краевые власти заключили концессионное соглашение на строительство в Перми межвузовского кампуса мирового уровня. Строительством и эксплуатацией объекта займется ООО «Кампус Парма». Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

«Сделали это первыми среди регионов-победителей нового конкурсного отбора,— написал глава региона.— Это признание большой подготовительной работы, проделанной нами, и показатель доверия со стороны Минобрнауки России. Концессионером стала компания, входящая в состав холдинга АФК «Система» и имеющая опыт строительства крупных объектов по всей стране».

Пермский край стал одним из победителей федерального конкурса на создание студенческого кампуса мирового уровня в декабре 2022 года. Разместить кампус планируется в микрорайоне Камская долина на земельном участке площадью около 118 тыс. кв. м, ограниченном ул. Маршала Жукова. В его состав войдут гостиничный комплекс из пяти гостиниц категории «две звезды» для студентов и гостиницы категории «три звезды» для научно-педагогических работников и других посетителей кампуса. Также предусмотрено строительство учебно-лабораторного комплекса, технопарка, научно-образовательного центра (НОЦ), спортивного и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и пешеходной галереи с конгресс-холлом. Начать строительство кампуса планируется уже в 2024 году.

Строительство межвузовского кампуса в Перми является частью одного из прорывных проектов «Камская долина — экосистема будущего». Планируемый объем инвестиций по проекту — 28,6 млрд руб., в том числе капитальный грант, состоящий из средств федерального и краевого бюджетов — 19,7 млрд руб.