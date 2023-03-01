«Биннофарм Групп» начала выпуск таблеток против боли в горле Лоротрицин® — Алиум

«Биннофарм Групп» продолжает расширение портфеля лекарственных препаратов в различных терапевтических направлениях. Компания начала выпуск нового комбинированного препарата от боли в горле Лоротрицин® - Алиум, который можно принимать для лечения основных заболеваний горла и полости рта. Производство расположено на заводе «Алиум» в подмосковном Оболенске, в декабре 2022 года и в январе 2023 компания выпустила в гражданский оборот около 200 тыс. упаковок.



Благодаря компонентам в своем составе, Лоротрицин® - Алиум уменьшает боль в горле менее чем за 5 минут, оказывая мощное комплексное воздействие вне зависимости от причины инфекции - вирусы, бактерии, грибки - и препятствуя возникновению бактериальных осложнений. Продукт предназначен для людей, испытывающих сильную или умеренную боль в горле и использующих лекарственные средства для её быстрого устранения. Такие потребители, как правило, сразу обращаются в аптеку, поэтому препарат имеет высокий профиль безопасности, действует местно и не вызывает привыкания.

Рустем Муратов, генеральный директор «Биннофарм Групп»: «Развитие портфеля препаратов является частью нашей стратегии, направленной на поддержание высоких темпов роста. Запуская новые препараты, мы опираемся, прежде всего, на текущие потребности наших пациентов. Так, в 2022 году мы осуществили запуск новых брендов Лоротрицин-Алиум®, Венапрокт Алиум® и ряда небрендированных продуктов. Как результат, уже несколько лет подряд «Биннофарм Групп» растет быстрее рынка, прошлый год также не стал исключением».

Производственная площадка «Алиум» (входит в «Биннофарм Групп») расположена в поселке Оболенск Московской области. В 2022 году предприятие увеличило выпуск лекарственных препаратов на четверть по сравнению с результатами предыдущего года – до 64,5 млн упаковок. «Алиум» производит рецептурные и безрецептурные препараты разных терапевтических групп: пульмонология, неврология, кардиология, гастроэнтерология, инфекционные и простудные заболевания, флебология, урология, антибиотики и антисептики, болеутоляющие. Завод спроектирован в полном соответствии со стандартами GMP и оснащен высокотехнологичным оборудованием.

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