Нижегородские предприятия направили заявки на промышленную ипотеку на 1,2 млрд рублей

Предприятия Нижегородской области направили восемь заявок на получение промышленной ипотеки на общую сумму 1,2 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Промышленную ипотеку запустили в России в сентябре 2022 года. Компания может получить до 500 млн руб. на покупку недвижимости. Процентная ставка составит 3% годовых для технологических компаний и 5% для остальных. Срок кредита – до семи лет.

Льготной программой могут воспользоваться компании и индивидуальные предприятия в сфере обрабатывающей промышленности. Исключение – предприятия в сфере добычи и торговли нефтью, торговли природным газом, жидким топливом, табаком и алкоголем. По работе с госпрограммой уполномочены 16 банков.

Анастасия Еремина