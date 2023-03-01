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Нижегородские предприятия направили заявки на промышленную ипотеку на 1,2 млрд рублей

Предприятия Нижегородской области направили восемь заявок на получение промышленной ипотеки на общую сумму 1,2 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Промышленную ипотеку запустили в России в сентябре 2022 года. Компания может получить до 500 млн руб. на покупку недвижимости. Процентная ставка составит 3% годовых для технологических компаний и 5% для остальных. Срок кредита – до семи лет.

Льготной программой могут воспользоваться компании и индивидуальные предприятия в сфере обрабатывающей промышленности. Исключение – предприятия в сфере добычи и торговли нефтью, торговли природным газом, жидким топливом, табаком и алкоголем. По работе с госпрограммой уполномочены 16 банков.

Анастасия Еремина

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