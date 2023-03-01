На складе Wildberries в Котельниках ОМОН и полиция проводят миграционную проверку

На склад Wildberries в подмосковных Котельниках прибыли полиция и ОМОН для проверки миграционного учета. Несмотря на это, склад работает в штатном режиме. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Wildberries. При этом источник ТАСС в правоохранительных органах утверждает, что работа объекта приостановлена из-за оперативных мероприятий.

«Мы оказываем необходимое содействие сотрудникам проверяющих ведомств. Работа склада продолжается по обычному графику»,— сказал собеседник ТАСС в Wildberries. По его словам, большинство сотрудников склада — граждане России. Там также работают граждане стран ЕАЭС, у них есть разрешение на работу.

В свою очередь, источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что ОМОН и полиция проводят оперативные мероприятия на складе. Он не уточнил, с чем это связано и какие именно следственные действия проводят сотрудники органов.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник писал о том, что ОМОН и полиция берут у сотрудников объекта образцы ДНК. Источник SHOT утверждает, что сотрудников проверяют на причастность к экстремистской деятельности.

Олеся Павленко