Глава Зауралья Вадим Шумков прокомментировал массовое задержание подростков в Кургане

Губернатор Курганской области Вадим Шумков прокомментировал задержание подростков, которые могли быть связаны с субкультурным движением «ЧВК „Редан“». По его данным, 28 февраля в УМВД по Курганской области побывала почти сотня «мамкиных революсьенеров», которых к вечеру передали родителям. Об этом он написал на своем telegram-канале.

По мнению губернатора, главной причиной этой ситуации стало отсутствие идеологии. «Все бы хорошо, но ситуация с самоназванным ЧВК, когда по призыву какого-то недоумка подростки толпами бегают по торговым центрам, сами не зная, куда, сами не зная, зачем, показывает еще раз губительность отсутствия реальной идеологии для молодежи»,– считает губернатор. По его мнению, создание очередной официальной организации проблему не решит, и предлагает свои идеи. Это патриотическое воспитание, «отказ от исключительной притязательности прав без обязательств перед страной и обществом», а также «чистка информационного и околокультурного поля от всякой нечисти».

Помимо этого, Вадим Шумков предлагает «вне очереди» отправить на СВО «тех, кто провозгласил себя предводителями новоявленной „ЧВК“».