Экс-глава филиала «Госсорткомиссия» по Ростовской области осужден за превышение полномочий

Бывшего начальника филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» по Ростовской области Владимира Клименко приговорили к 1,5 годам условного срока за превышение должностных полномочий, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

По данным следствия, Клименко заключил договор от имени филиала с АО «Донэнерго» об установлении специального сервитута на участке земли сельскохозяйственного назначения, находящемся под управлением филиала. На указанном участке земли были произведены строительные работы, нанёсшие ущерб в размере 4 млн руб. плодородному слою почвы.

На основании данного факта было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону признал Клименко виновным и приговорил его к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год и 6 месяцев.

Анастасия Ермолаева