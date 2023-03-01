В Набережных Челнах после гибели мужчины в ТЦ возбудили уголовное дело

Управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело по факту гибели 55-летнего рабочего в одном из городских ТЦ. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Трагедия произошла 28 февраля в ТЦ на Альметьевском тракте. 55-летний завхоз по указанию начальства стал делать вентиляционное отверстие в стене, при этом он не имел соответствующего допуска и разрешения на выполнение высотных работ. В ходе подъема на погрузчика люлька рабочего опрокинулась, и сам он упал на землю. В результате он скончался на месте происшествия.

Детали трагедии выясняет следствие.

"Ъ-Казань"