ЕР определилась с кандидатами на должности глав Павловского района и Апшеронска

Региональный политсовет «Единой России» (ЕР) поддержал кандидатуры Романа Парахина на должность главы Павловского района и Андрея Короленко на пост главы Апшеронска. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Роман Парахин родился в 1974 году в Ростовской области. Занимает должность замглавы Павловского района с 2018 года. Окончил Донской аграрный университет. Ранее работал агрономом в сельскохозяйственных организациях муниципалитета.

Андрей Короленко родился в 1970 году. В 2000 году окончил Рязанский институт права и экономики Минюста России. С 20 апреля 2012 года занимает должность начальника ФКУ ИК-9 УФСИН России по Краснодарскому краю.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram