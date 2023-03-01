Из Перми могут запустить авиарейсы в Баку

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдало авиакомпании «ИрАэро» допуск на осуществление полетов по маршруту Пермь – Баку (Азербайджан). Как указано в приложении к приказу Росавиации, частота полетов составит два раза в неделю. В расписании аэропорта Большое Савино информации о начале полетной программы нет.

Авиакомпания «ИрАэро» — российская авиакомпания, базирующаяся в Иркутске. Специализируется на выполнении межрегиональных рейсов в Сибири и на Дальнем Востоке, а также рейсах из городов Сибири на юг России и в некоторые города стран СНГ. Основу парка компании составляют самолеты семейства Superjet 100, различные модификации Ан-24 и Ан-26.