Троих москвичей, похитивших у жителя Омска криптовалюту на 84 млн рублей, приговорили к реальным срокам

В Омске суд вынес приговор трем жителям Московской области по уголовному делу о разбойном нападении на омского программиста. Двое из них признаны виновными в разбое (ч. 4 ст. 162 УК РФ), а также в использовании поддельных документов (ч. 4 ст. 327 УК РФ), третий – в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В зависимости от роли каждого им назначено наказание от 6 лет до 9 лет лишения свободы.

По данным следствия, в июле 2021 года обвиняемые специально прибыли из Москвы в Омск, чтобы похитить у программиста криптовалюту. Около 10 дней злоумышленники следили за потерпевшим, после чего напали и вынудили его передать им 3 млн руб. наличными и перевести более 84 млн руб. в криптовалюте.

С заявлением о преступлении программист обратился в следственные органы лишь через месяц. Полицейским удалось вычислить предполагаемых нападавших. Фигурантов дела задержали, похищенные средства, как выяснилось, они потратили на свои нужды. Вину в совершении преступлений задержанные не признали.

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Лолита Белова