В Адлер из Абхазии ввезли 109 тонн мимозы

С начала года в Россию ввезли 109 тонн (119 партий) акации серебристой (мимозы) из Абхазии через пункт пропуска «Адлер», сообщает Южное межрегиональное управление Россельхознадзора.

По данным ведомства, в этом году объем ввоза мимозы увеличился на 38% (за аналогичный период 2022 года было ввезено 63 партии весом 68,4 тонны).

Мимоза (Mimosa) относится к роду цветковых растений, которые входят в семейство бобовые (Fabaceae) или акациевые (Acacia). В этом роду насчитывается от 350 до 400 разновидностей, отличающихся цветками пушистых очертаний с кремовым или желтым оттенком.

В январе 2022 года через границу с Абхазией в Адлерский район Сочи переправили 122 партии мимозы (акации серебристой) общим объемом 145,8 тонны.

Екатерина Мухамедова