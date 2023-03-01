Экс-замглавы челябинского минстроя осудили на 13 лет колонии за получение взятки

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу бывшего первого заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Ивана Белавкина, обвиняемого в получении взятки. Ему назначено 13 лет колонии строгого режима со штрафом в 47 млн руб., сообщают в прокуратуре региона.

Как установил суд, замминистра с декабря 2020 по март 2021 годов получил взятку в сумме 1,19 млн руб. от представителя компании, которая занималась капитальным ремонтом центральной котельной в поселке Бердяуш Саткинского района, «за выполнение в интересах организации действий, входящих в его должностные обязанности». Чиновник поспособствовал положительному решению вопроса о выделении из областного бюджета субсидии на ремонт котельной, часть которой была направлена на оплату муниципальных контрактов, заключенных с подрядчиком. Преступление выявили сотрудники УФСБ региона.