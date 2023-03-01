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Коммерсантъ FM
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В Сургуте из-за оскорблений по национальному признаку в общедомовом чате осудили азербайджанку

Сургутский городской суд (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) признал виновной Раю Мамедову в возбуждении ненависти (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно. Напомним, в прошлом году конфликт уроженки Азербайджана Раи Мамедовой с соседями получил широкий общественный резонанс. Поводом для ссоры стали замечания, которые один из соседей сделал ее ребенку и его друзьям за порчу лифта. В общедомовом чате женщина записала голосовые сообщения, где с использованием матерных слов высказалась в отношении русских, а также угрожала соседу физической расправой.

«Русские есть достойные, но вот здесь в группе одни твари. Очкошники. По жизни сидим мы с братвами, обсуждаем вас, русских, как вы очкуете по жизни»,— высказалась тогда женщина.

Как заявила женщина после судебного заседания окружному каналу «Мегаполис», на такие высказывания ее спровоцировали. «Почти две недели я терпела и молчала, но в конце вот так случилось. Я же не за себя, я же за детей»,— заявила она, добавив, что в Югре не чувствует притеснений и не планирует покидать округ.

По данным пресс-службы суда, сейчас госпожа Мамедова будет обязана своевременно встать на учет в специализированный госорган, который следит за поведением условно осужденного, по месту жительства.

Мария Игнатова, Екатеринбург

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