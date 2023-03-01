Ростовский адвокат оштрафован на 100 тыс. рублей за попытку мошенничества

Ленинский районный суд Ростова вынес обвинительный приговор адвокату Андрею Ефименко за попытку мошенничества. Об этом сообщили в УФСБ России по Ростовской области.

Суд установил, что адвокат пообещал представителю одной из компаний помочь избежать уголовного преследования за нарушения. Он заявил, что полицейские из управления ЭБ и ПК МВД РФ якобы требуют за эту услугу 250 тыс. руб.

При получении денег Андрея Ефименко задержали представители УФСБ. Он признался, что хотел обмануть предпринимателей. Полученными средствами он планировал распорядится по собственному усмотрению.

Против задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление) ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Андрей Ефименко признал свою вину. Cуд Ростова приговорил адвоката к штрафу в размере 100 тыс. руб. Приговор вступил в законную силу.

Анастасия Ермолаева