Обновленный Carlton Tower Jumeirah: лучше меньше, да лучше

Лондонский отель Carlton Tower открылся после масштабной реконструкции, длившейся полтора года и обошедшейся люксовой гостиничной сети Jumeirah Group, входящей в состав Dubai Holding, более чем в £100 млн. В 17-этажном здании, находящемся в районе Найтсбридж, вместо 216 осталось 186 номеров, примерно половину из которых составляют сьюты. В отеле, в частности, появился «королевский сьют» с тремя спальнями и возможностью брони всего этажа для обеспечения максимальной безопасности и конфиденциальности. В ходе переделки была создана новая зона ресепшена, заново спроектированы лобби-бар, лаунж Chinoiserie, итальянский ресторан Al Mare, банкетный зал и переговорные комнаты. После реновации также переоткрылся трехэтажный фитнес-клуб Peak с самым большим в Лондоне крытым бассейном с естественным освещением (в виде панорамного стеклянного потолка) и новыми процедурными кабинетами Talise Spa.

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