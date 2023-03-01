5G подключается к странам

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, какое будущее эксперты прогнозируют технологии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Вторая волна развертывания сетей 5G удвоит количество соответствующих подключений в ближайшие два года. Таким прогнозом поделились аналитики GSMA Intelligence на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне. По данным организации, только в текущем году услуги 5G запустят три десятка стран.

Ранее распространение 5G было обусловлено относительно зрелыми рынками и потребительскими сценариями использования, такими как мобильная широкополосная связь, например. Вторая же волна будет решать совершенно разнообразные задачи, уверены в GSMA Intelligence. Многие из новых рынков находятся в развивающихся регионах Африки, Бразилии и Индии. В последней, по прогнозам аналитиков, к концу 2025 года на частотах 5G будет работать сразу четыре сети. И только они принесут 145 млн дополнительных пользователей.

Для мобильных операторов в течение следующего десятилетия одним из основных источников доходов станет корпоративный рынок IoT (интернета вещей). Сейчас доходы от бизнес-клиентов составляют около трети от общей выручки в среднем по крупнейшим операторам. И эти показатели будут расти по мере глобальной цифровизации предприятий.

Также в сфере услуг на базе 5G намечается заметный тренд по использованию фиксированной беспроводной связи FWA. Около 40% коммерческих запусков в мире включают в себя соответствующее предложение. И хотя большинство таких развертываний работает в частотах 3,5-3,8 ГГц, все чаще операторы задействуют миллиметровый спектр (mmWave). Он усиливает емкость и производительность покрытия. Раньше этими частотами пользовались 22 страны. В этом году их начнут применять еще десять государств.

В конце прошлого года глобальное число подключений 5G превысило 1 млрд. В этом году оно увеличится примерно в полтора раза и достигнет отметки в 2 млрд к концу 2025 года. Такие темпы позволяют говорить о 5G как о самом быстром поколении связи по внедрению в сравнении с 3G и 4G. На начало этого года в мире насчитывалось 229 коммерческих сетей 5G и свыше 700 моделей смартфонов 5G в продаже.