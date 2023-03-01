«Движение первых» в Петербурге привлекут к работе в комиссиях по делам несовершеннолетних

Парламент Санкт-Петербурга окончательно утвердил закон о включении представителей Российского движения детей и молодежи в состав городских комиссий по делам несовершеннолетних, а также защиты их прав. Депутаты ЗакСа приняли проект в третьем чтении, передает корреспондент «Ъ-СПб» 1 марта.

За счет этого региональное отделение «Движение первых» получит право на участие в официальной деятельности. Общероссийское объединение подростков было создано летом 2022 года по инициативе президента Владимира Путина. Планировалось, что «Движение первых» будут принимать участие в официальной деятельности города по профилактике безнадзорности среди детей.

В феврале городские СМИ писали, что в первый день регистрации в петербургское региональное отделение движения вступили более 100 школ. Главой организации стал учитель истории и обществознания школы № 619 Калининского района Егор Киреев, получивший звание «Лучший учитель Санкт-Петербурга».

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