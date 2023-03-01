Господдержке не доверяют 6,6% уральских предприятий

Около 6,6% предприятий на Урале не воспользовались мерами государственной поддержки в 2022 году, потому что не доверяют государству. Хотя бы одной мерой господдержки воспользовались 78% предприятий-участников ежегодного опроса Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый вице-президент СОСПП Александр Породнов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Первый вице-президент СОСПП Александр Породнов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В числе наиболее востребованных мер господдержки: автоматическое продление лицензии разрешений, мораторий на плановые проверки, отсрочка от уплаты страховых платежей. Ими воспользовалась каждая третья компания.

Востребованы нефинансовые меры поддержки, которые снижают излишние административные барьеры. Это такие меры, как легализация параллельного импорта (почти 20% компаний отметили эффективность), возможность предоставлять в сокращенном виде и не раскрывать информацию о компании, включая трудовую и бухгалтерскую отчетность (17,4% компаний) и упрощение порядка государственной экспертизы проектной документации при строительстве.

«Колоссальным кажется потенциал по улучшению деловой среды и состояния предприятий и условий предпринимательской деятельности, который лежит именно в плоскости административных институциональных изменений — упрощении и исключении многообразия правил предпринимательской деятельности в существующих экономических условиях с учетом достаточно лимитированных бюджетов»,— заявил первый вице-президент СОСПП Александр Породнов.

В числе недостаточно эффективных мер господдержки были названы мораторий на банкротство на шесть месяцев, сокращение до семи дней оплаты по контрактам (согласно Федеральному закону №223) и биржа коопераций.

Господин Породнов добавил, что есть несколько предложений по созданию и развитию мер поддержки, связанных с разработкой новых продуктов, изменениями в законодательстве Свердловской области в части распространения инвестиционного налогового вычета на организации, которые предоставляют добровольный имущественный взнос, в том числе денежный, образовательным организациям. По его словам, результаты опроса станут обоснованием для обращения к правительству с инициативами.

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Анастасия Таначева