В Крыму передали в суд дело о гибели трех человек в ДТП

В Крыму в суд направили дело, возбужденное по факту гибели трех человек, в том числе 15-летнего подростка, в автоаварии. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

По данным следствия, 26 июня прошлого года водитель автомобиля BMW двигался по трассе «Таврида» со стороны Керчи по направлению в Симферополь. При этом молодой человек сильно превысил допустимую скорость движения. В результате водитель не справился с управлением и въехал в автомобили Renault и Nissan, стоявшие на дороге из-за ранее произошедшей аварии. В результате происшествия погибли водитель и два пассажира Renault.

По данным «Крыминформ», виновником смертельного ДТП был сын директора парка львов «Тайган» и зоопарка «Сказка» Олега Зубкова Ярослав, который управлял BMW.

Анастасия Донскова

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