На Кубани суд взыскал в пользу РФ 12 млн рублей с двоих местных жителей из-за подозрительной сделки

Туапсинский городской суд удовлетворил заявление прокуратуры о взыскании с местных жителей Данила Бачурского и Алины Васильевой 12 млн руб. в пользу РФ, информация размещена в картотеке суда. Росфинмониторинг установил, что граждане заключили между собой мнимую сделку займа, чтобы вывести средства в теневой наличный оборот.

По данным прокуратуры, в 2021 году индивидуальный предприниматель Бачурский занял у Алины Васильевой 12 млн руб., средства были перечислены с ее банковского счета. Через 12 дней господин Бачурский вернул госпоже Васильевой долг, но уже наличными. Сделка была оформлена у нотариуса, Алина Васильева представила справку о том, что с 2016 года она работала в ООО «Энергострой» с заработной платой в сумме 350 тыс. руб. в месяц, таким образом, выданные в виде займа средства являются ее личными накоплениями.

Проверка Росфинмониторинга показала, что справка о зарплате госпожи Васильевой является фиктивной, так как в 2016 году она была несовершеннолетней и не могла занимать высокооплачиваемую должность. В ходе прокурорской проверки Алина Васильева пояснила, что она является студенткой очной формы обучения, подрабатывала продавцом, происхождение денежных средств, как и цели заключения договора займа, пояснять отказалась, сославшись на Конституцию РФ.

Кроме того, Росфинмониторинг получил данные о том, что в 2021 году господин Бачурский заключил договоры займа с еще пятью физическими лицами на общую сумму 60 млн руб.

Прокуратура обратилась в суд, который согласился с доводами надзорного ведомства о том, что договор займа, заключенный между Данилом Бачурским и Алиной Васильевой, является мнимой сделкой в интересах недобросовестных хозяйствующих субъектов, которые таким образом выводят средства в нелегальный наличный оборот. Суд постановил конфисковать средства у обоих участников сделки.

Анна Перова, Краснодар