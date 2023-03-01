Оттенки берилла

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о знаменитых тиарах и колье, созданных с использованием драгоценного камня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: thejewelleryeditor.com Фото: thejewelleryeditor.com

Моя любимая рубрика — камень рожденных в текущем месяце. В марте это аквамарин. Напомню, что списки таких камней составляет и пополняет Ассоциация ювелиров Америки еще с 1912 года. Про аквамарин я уже не раз рассказывала. Давайте сегодня вспомним несколько самых знаменитых украшений, созданных с этой ценной разновидностью берилла.

Одно из ярких украшений — тиара инфанты Беатрисы с крупными аквамариновыми каплями авторства Bulgari. Ее несколько лет назад можно было видеть на выставке итальянского ювелирного дома в Музеях Московского Кремля. Создана эта впечатляющая платиновая тиара была примерно в 1935 году. Еще одна знаменитая тиара с аквамаринами, уже авторства Cartier, была создана в 1937-м — аквамарины в то время были в моде. Это украшение изготовлено даже не с их использованием, а из них. Тиара будто сложена из камней разной огранки в почти невидимой, очень изящной оправе.

Лично мое любимое украшение с аквамаринами из по-настоящему знаменитых — колье-ремень, созданное в 1935 году Фулько ди Вердурой и Полом Флато. Все, кто хоть раз видел это колье, наверняка запомнили яркий дизайн в виде ремня с пряжкой и свисающим хвостиком, как и необычное сочетание аквамаринов с рубинами. Первыми выложена вся поверхность ремня, а вторые выполняют роль акцентов на пряжке и хвостике. Заказал это украшение композитор Коул Портер для своей жены Линды Ли Портер. Затем они завещали его дочери Фреда Астера Аве. Потом колье было продано Фреду Лейтону, а много позже Ли Сиглсону. Сейчас его владелица — актриса и сценарист Дженнифер Тилли.