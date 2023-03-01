Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ярославле бывший директор осужден за присвоение средств ветлаборатории

Красноперекопский районный суд Ярославля признал бывшего директора ГБУ «Яроблветлаборатория» Дениса Кононова виновным в присвоении денежных средств и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.

Фото: Пресс-служба ярославского областного суда

Фото: Пресс-служба ярославского областного суда

В уголовном деле бывшего директора было шесть эпизодов присвоения денежных средств. По одному из эпизодов подсудимый списал в утиль автомобиль учреждения, в дальнейшем, по версии следствия, присвоив себе деньги за реализацию особо ценного имущества.

«С 2016 по 2017 годы фиктивно трудоустраивал в бюджетную организацию сотрудников, получал заработную плату за них, которой распоряжался по своему усмотрению. В 2019 году, подсудимый, с целью личного обогащения издавал приказы о премировании сотрудника учреждения, после чего требовал от него возврата части денег. Кроме того, с 2016 по 2020 годы, обвиняемый, фиктивно трудоустроив своего знакомого, давал ему указания ежемесячно подписывать на длительный период времени путевые листы в части проведения предрейсовых осмотров водителей без фактического их проведения»,— рассказали в ярославском управлении Следственного комитета России.

Сам бывший директор свою вину не признавал. Суд признал Дениса Кононова виновным и приговорил к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. В пользу «Яроблветлаборатории» взыскано более 643 тыс. руб. Бывший директор был взят под стражу прямо в зале суда.

Также господин Кононов обвинялся в нарушении санитарно-эпидемиологических правил и распространении коронавируса, но по данной статье был судом оправдан.

Андрей Иванов

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...