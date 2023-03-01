В Ярославле бывший директор осужден за присвоение средств ветлаборатории

Красноперекопский районный суд Ярославля признал бывшего директора ГБУ «Яроблветлаборатория» Дениса Кононова виновным в присвоении денежных средств и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ярославского областного суда Фото: Пресс-служба ярославского областного суда

В уголовном деле бывшего директора было шесть эпизодов присвоения денежных средств. По одному из эпизодов подсудимый списал в утиль автомобиль учреждения, в дальнейшем, по версии следствия, присвоив себе деньги за реализацию особо ценного имущества.

«С 2016 по 2017 годы фиктивно трудоустраивал в бюджетную организацию сотрудников, получал заработную плату за них, которой распоряжался по своему усмотрению. В 2019 году, подсудимый, с целью личного обогащения издавал приказы о премировании сотрудника учреждения, после чего требовал от него возврата части денег. Кроме того, с 2016 по 2020 годы, обвиняемый, фиктивно трудоустроив своего знакомого, давал ему указания ежемесячно подписывать на длительный период времени путевые листы в части проведения предрейсовых осмотров водителей без фактического их проведения»,— рассказали в ярославском управлении Следственного комитета России.

Сам бывший директор свою вину не признавал. Суд признал Дениса Кононова виновным и приговорил к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. В пользу «Яроблветлаборатории» взыскано более 643 тыс. руб. Бывший директор был взят под стражу прямо в зале суда.

Также господин Кононов обвинялся в нарушении санитарно-эпидемиологических правил и распространении коронавируса, но по данной статье был судом оправдан.

Андрей Иванов