Авантюристка, аферистка и мошенница

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, как Сонька Золотая Ручка отбывала наказание на Сахалине, а также о том, где на самом деле расположена ее могила.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павловский И.И. Фото: Павловский И.И.

Ваганьковское кладбище сегодня. Не все, конечно, лишь одна могила. Ее легко найти — она справа от входа. Изящный памятник даме, с утраченной, к сожалению, головой и железной пальмой над изваянием. Пальм раньше было больше, но тоже утрачены.

Свежие цветы, записки, надписи на надгробье: видно, что посетителей много, хотя могиле больше 100 лет. Похоронена здесь Софья Блювштейн, если проще — Сонька Золотая Ручка. Она авантюристка, аферистка, мошенница и героиня массы историй о том, как соблазнить тюремщика и вырваться на свободу. Пыталась бежать даже с острова Сахалин, куда была сослана в конце позапрошлого века. За эти попытки была приговорена к телесным наказаниям. Поглядеть, как секут голую Соньку, собирались сотни каторжан. Ее укладывали на деревянную «кобылу» и под циничные комментарии «публики» палач Комлев начинал экзекуцию. Он обожал свое дело: клал розгу в розгу так, что из-под прутьев брызгала кровь. Однажды с Сонькой случился обморок. Фельдшер привел ее в чувство, дал понюхать спирта, и «спектакль» продолжался.

Здесь же на Сахалине с ней встречался Антон Павлович Чехов. Вот что он писал: «Это маленькая, худенькая, уже седеющая женщина с помятым, старушечьим лицом. Не верится, что еще недавно она была красива до такой степени, что очаровывала своих тюремщиков». Кстати, Чехов добился отмены телесных наказаний для женщин на Сахалине и много чего еще. Хотя Сонька вряд ли знала об этом. По отбытии наказания героиня множества книг, фильмов и сериалов поселилась в Хабаровске, потом вернулась на Сахалин, крестилась, умерла и похоронена там же. Есть, правда, легенда, что она сбежала в США. В Нью-Йорке ее звали Соня Золотая Рука, и дожила она там до глубокой старости.

Постойте, а как же могила на Ваганьково? Она тоже есть. Говорят, памятник установили московские, питерские и одесские воры, еще тогда, давно. И пусть даже там никто не похоронен, это место народной любви. До сих пор сюда приносят записки типа: «Мама Соня, дай нам фарта». Их складывают в специальную корзинку рядом с надгробием и свято верят, что Соня все исполнит.