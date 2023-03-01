Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Авантюристка, аферистка и мошенница

Петр Воронков — о Софье Блювштейн

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, как Сонька Золотая Ручка отбывала наказание на Сахалине, а также о том, где на самом деле расположена ее могила.

Фото: Павловский И.И.

Фото: Павловский И.И.

Ваганьковское кладбище сегодня. Не все, конечно, лишь одна могила. Ее легко найти — она справа от входа. Изящный памятник даме, с утраченной, к сожалению, головой и железной пальмой над изваянием. Пальм раньше было больше, но тоже утрачены.

Свежие цветы, записки, надписи на надгробье: видно, что посетителей много, хотя могиле больше 100 лет. Похоронена здесь Софья Блювштейн, если проще — Сонька Золотая Ручка. Она авантюристка, аферистка, мошенница и героиня массы историй о том, как соблазнить тюремщика и вырваться на свободу. Пыталась бежать даже с острова Сахалин, куда была сослана в конце позапрошлого века. За эти попытки была приговорена к телесным наказаниям. Поглядеть, как секут голую Соньку, собирались сотни каторжан. Ее укладывали на деревянную «кобылу» и под циничные комментарии «публики» палач Комлев начинал экзекуцию. Он обожал свое дело: клал розгу в розгу так, что из-под прутьев брызгала кровь. Однажды с Сонькой случился обморок. Фельдшер привел ее в чувство, дал понюхать спирта, и «спектакль» продолжался.

Здесь же на Сахалине с ней встречался Антон Павлович Чехов. Вот что он писал: «Это маленькая, худенькая, уже седеющая женщина с помятым, старушечьим лицом. Не верится, что еще недавно она была красива до такой степени, что очаровывала своих тюремщиков». Кстати, Чехов добился отмены телесных наказаний для женщин на Сахалине и много чего еще. Хотя Сонька вряд ли знала об этом. По отбытии наказания героиня множества книг, фильмов и сериалов поселилась в Хабаровске, потом вернулась на Сахалин, крестилась, умерла и похоронена там же. Есть, правда, легенда, что она сбежала в США. В Нью-Йорке ее звали Соня Золотая Рука, и дожила она там до глубокой старости.

Постойте, а как же могила на Ваганьково? Она тоже есть. Говорят, памятник установили московские, питерские и одесские воры, еще тогда, давно. И пусть даже там никто не похоронен, это место народной любви. До сих пор сюда приносят записки типа: «Мама Соня, дай нам фарта». Их складывают в специальную корзинку рядом с надгробием и свято верят, что Соня все исполнит.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...