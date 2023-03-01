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Коммерсантъ FM
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«Эти авто у нас могли видеть в черно-белой классике итальянского кино»

Дмитрий Гронский — о возрождении бренда Lancia

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о планах итальянского производителя по расширению линейки авто.

Фото: media.stellantis

Фото: media.stellantis

Машины марки Lancia у нас в стране никогда официально не продавались, однако тот, кто хоть немножко интересуется автомобильным миром, в курсе истории бренда, которому вот уже почти 120 лет. Эти красивые авто у нас могли видеть в черно-белой классике итальянского кино середины прошлого века. Было время, когда лучшей машиной в раллийных состязаниях считалась Lancia Delta Integrale.

В начале тысячелетия настоящий фурор на автомобильном рынке произвела модель Thesis, во многом по технике опередившая свое время. За внешность, сочетавшую в себе и стиль, и некую солидность, в Германии этот седан прозвали «мафияваген».

Сегодня марка производит всего один маленький хэтчбек — модель Ypsilon, которая официально продается только в Италии, но уже в апреле в рамках «Недели дизайна» в Милане обещано начало возрождения бренда. Оно будет включать не только присутствие на других рынках, но и выпуск новинок, разумеется, электрических, внешность которых переосмыслит дизайн культовых машин марки, выпускавшихся в прошлом: Aurelia, Delta, Stratos и 037 Stradale.

Для многих автомобиль — эмоциональная покупка. И так называемый ретро-стиль — прием, уже не раз себя оправдавший. Например, Fiat 500, хотя лучше говорить Fiat Cinquecento, нравится не только тем, у кого он связан с какими-то детскими воспоминаниями, у кого в семье когда-то был исторический прообраз этой модели. Просто классический дизайн — он вне времени.

И, кстати, нет необходимости менять машину раз в три года только потому, что она теперь предыдущего поколения. Проверено, кстати, и на продукции марки Mini — вполне себе смотрятся автомобили, выпущенные и 20 лет назад. Я бы на месте тех, кто разрабатывает оригинальные модели марки «Москвич», тоже взял этот метод на вооружение. Электромобиль, чья внешность была бы стилизована под «Москвич-407», выпускавшийся во времена оттепели, мог бы рассчитывать на успех.

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