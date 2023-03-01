Уголовное дело экс-чиновника, обвиняемого в использовании фальшивого диплома, передано в суд

Орджоникидзевский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя администрации Орджоникидзевского района Уфы, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Он обвиняется в приобретении, хранении и использовании заведомо поддельного официального документа (3 ст. 327 УК РФ).
По данным «Ъ-Уфа», речь идет о 60-летнем Игоре Трухневиче, который использовал фальшивый диплом об окончании УГНТУ.
Проверка, проведенная прокуратурой Орджоникидзевского района, установила, что в октябре 2010 года обвиняемый при трудоустройстве в администрацию предоставил диплом о высшем профессиональном образовании. Однако на запрос прокуратуры вуз не подтвердил факт обучения чиновника. В силу служебных обязанностей он имел доступ к государственной тайне, курировал вопросы ЖКХ и благоустройства, жилищного законодательства.
Игорь Трухневич уволен со службы по собственному желанию.
Он признал вину.