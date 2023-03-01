На благоустройство дворов в 12 муниципалитетах Башкирии направят до 287 млн рублей

Администрации 12 муниципалитетов Башкирии на конкурсе 23 марта планируют выбрать подрядчика комплексного благоустройства дворов, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 287,55 млн руб. Он будет профинансирован из бюджета республики и внебюджетных источников.

До 30 августа необходимо благоустроить дворы в Агидели, Октябрьском, Бирске, Туймазах, Белебее, Давлеканово, а также в селе Бакалы Бакалинского района, поселке городского типа Приютово Белебеевского района, селе Семилетка Дюртюлинского района, селе Ермекеево Ермекеевского района, селе Шаран Шаранского района и селе Верхнеяркеево Илишевского района. Подрядчик должен установить видеонаблюдение, положить бортовые камни, провести наружное освещение, разбить газоны, организовать проезды, парковки и тротуары, резиновое покрытие, а также установить детское игровое и спортивное оборудование.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в феврале администрации восьми муниципалитетов объявили конкурсы на благоустройство дворовых территорий, итоги которых подведут с 3 по 15 марта. Общая сумма начальных цен контрактов составляет 308,84 млн руб.

Майя Иванова

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