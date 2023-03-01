Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела по факту гибели ребенка в Балаково

Председателю СК России Александру Бастрыкину будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела о гибели восьмилетнего мальчика в Саратовской области. Об этом сообщает СУ СК.

Как ранее сообщал «Ъ-Средняя Волга» со ссылкой на версию следствия, ребенок находился в гостях у друга, затем направился в сторону своего дома, но домой не вернулся. Были организованы его поиски. Вечером тело мальчика нашли в яме с водой у дома на улице Братьев Захаровы, рядом со школой. .

Возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Следователь провел осмотр места происшествия и тела ребенка. Телесных повреждений не выявлено. Назначены судебные экспертизы, проводятся следственные действия.

Господин Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по Саратовской области Анатолию Говорунову представить доклад о проведенном комплексе следственных действий, в том числе о причинах и условиях, повлекших гибель ребенка.

Марина Ковалева