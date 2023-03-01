Осужденный за мошенничество с квартирами саратовский предприниматель не смог отменить обвинительный приговор

Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор и решение апелляционной инстанции по делу учредителя ООО «Олимп Финанс» Артема Масленникова.

Он был осужден за мошенничество (15 эпизодов) и покушение на мошенничество. Суд первой инстанции присудил господину Масленникову 12 лет лишения свободы, апелляция уменьшила срок до 10,5 лет колонии, однако фигурант просил его оправдать в связи с недоказанностью его вины и нарушениями норм материального и процессуального законов.

В пресс-службе кассационной инстанции напомнили суть уголовного дела: с декабря 2018 по май 2019 года учредитель ООО «Олимп Финанс» заключил с 17 потерпевшими договоры на покупку квартир, не имея намерения перечислить полученные от них средства в строительные компании. Материальный ущерб потерпевших превысил 27 млн руб.

Судебное решение по этому делу оставлено без изменения. Кассационный суд пришел к выводу, что выводы предшествующих инстанций являются мотивированными и обоснованными.

Марина Ковалева