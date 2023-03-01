Востребованность онлайн-сервисов «Россети Юг» выросла в 1,5 раза в 2022 году

Через дистанционные сервисы в «Россети Юг» в 2022 году поступило 277,8 тыс. обращений, что в 1,5 раза превышает показатель 2021 года.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой «Россети Юг» Фото: предоставлено пресс-службой «Россети Юг»

Всего в компании зарегистрировано 324,2 тыс. обращений, поступивших через все каналы коммуникации (рост на 36 %). В частности, астраханский филиал принял 161,8 тыс. обращений, ростовский – 90,6 тыс. обращений, волгоградский – 56,4 тыс. обращений. В калмыцком филиале зарегистрировано 15,4 тыс. обращений.

Доля обращений через онлайн-сервисы за год увеличилась с 79,7 % до 85,7 %. Через дистанционные каналы энергокомпания оказывает полный спектр услуг, включая оформление заявок на технологическое присоединение, перераспределение, увеличение мощности. В минувшем году потребители чаще всего интересовались вопросами, связанными с качеством электроснабжения (46,6 % от общего количества обращений) и технологическим присоединением (36,2 %), а также предоставлением дополнительных услуг и энергосбытовой деятельностью.

Напоминаем, что подать заявку на технологическое присоединение можно посредством портала электросетевых услуг «Портал-ТП.рф», обратиться в компанию с любым вопросом – через интернет-приемную или по единому номеру горячей линии 8 800 220 0 220. Кроме того, по вопросам технологического присоединения можно записаться на консультацию, подписаться на рассылку о плановых отключениях электричества, а также оставить заявку на онлайн-урок по электробезопасности в школах.

ПАО "Россети Юг"