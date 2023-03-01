Добыча полезных ископаемых сократилась на 2,4% в Удмуртии

В январе в Удмуртии промышленное производство выросло на 4,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Удмуртстат. Среди регионов ПФО Удмуртия оказалась на четвертом месте. При этом добыча полезных ископаемых снизилась на 2,4%, на столько же уменьшились и объемы добычи нефти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Спад допущен в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов в 15,6 раза. Лекарственных средств и медицинских материалов изготовлено в 3,1 раза меньше, текстильных изделий — в 1,5 раза, полиграфической деятельности и копировании носителей информации — в 1,2 раза.

По группе обрабатывающих производств наблюдался рост в 15,8%. Наиболее значительно увеличилось изготовление электрического оборудования — в 1,9 раза, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — в 1,8 раза, прочих транспортных средств и оборудования — в 1,7 раза.

Производство пищевых продуктов увеличилось на 2,1%, напитков — на 15,6%.

В энергетическом секторе, тепло- и газоснабжении отмечен рост на 0,1%, а в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, зафиксировано падение на 13,7%.