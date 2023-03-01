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Коммерсантъ FM
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В Омской области патрульный умер от случайного выстрела коллеги

В Омской области по факту гибели 22-летнего сотрудника патрульно-постовой службы во время дежурства на одной из улиц города Калачинска возбуждено уголовное дело об убийстве. По данным СУ СКР по региону, в полицейского выстрелил из табельного пистолета его 32-летний коллега. В тяжелом состоянии с ранением брюшной полости потерпевший был доставлен в лечебное учреждение, где скончался 28 февраля.

Накануне в региональном управлении МВД сообщали, что сотрудник ППС «допустил непроизвольный выстрел в направлении своего коллеги». По факту происшествия начальником УМВД России по Омской области генерал-майором полиции Вячеславом Крючковым было назначено проведение служебной проверки. Сообщалось, что «сотрудник полиции, допустивший данный проступок», и его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Оксана Павлова, Новосибирск

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