На Кубани за сутки выявили 271 случай заболевания коронавирусом

В Краснодарском крае за минувшие сутки зарегистрировали 271 пациента с коронавирусом. По данным оперштаба региона, среди заболевших 163 женщины и 108 мужчин.

Больше всего заболевших выявили в Краснодаре (116), Сочи (19) и Армавире (16). В Ейском районе коронавирус обнаружили у 10 жителей, в Геленджике — у девяти.

В Кавказском районе отметили восемь случаев. В Новороссийске, Красноармейском, Тбилисском и Тимашевском муниципалитетах зарегистрировали по семь эпизодов заболевания. В Белоглинском и Павловском районах выявили по шесть новых пациентов. В Крымском и Тихорецком — по пять. В Абинском, Кореновском и Северском заболели по четыре жителя, в Горячем Ключе, Белореченском, Гулькевичском, Кущевском и Усть-Лабинском муниципалитетах — по три. По два человека заразились в Славянском, Темрюкском и Туапсинском районах. В Анапе, Апшеронском, Брюховецком, Динском, Калининском, Крыловском, Курганинском, Новопокровском, Отрадненском и Успенском районах — по одному.

Всего с начала пандемии на Кубани зарегистрировали 349774 случая заболевания COVID-19. За прошедшее время с выздоровлением выписались 337231 пациент, 11153 человека скончались.

Анастасия Донскова

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