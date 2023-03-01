В 2022 году мультимиллионеры вложили в подешевевшую недвижимость $455 млрд

По данным консалтинговой компании Knight Frank, в 2022 году люди со сверхвысоким уровнем состояния (более $30 млн — Ultra high net worth individual) воспользовались снижением цен на коммерческую недвижимость во многих регионах мира и вложили в нее $455 млрд, обогнав институциональных инвесторов ($440 млрд).

Как сообщает агентство Bloomberg, один из богатейших людей мира, основатель и владелец сети Zara Амансио Ортега в прошлом году вложил в коммерческую недвижимость около $2 млрд, купив не менее десяти объектов в Северной Америке и Великобритании.

Наиболее популярным объектом вложения у мультимиллионеров в 2022 году стали комплексы апартаментов для сдачи в аренду. Туда, по подсчетам Knight Frank, ушло 42,8% инвестиций от частных инвесторов. На втором месте — офисные площади (18,5%), на третьем — промышленные и логистические объекты (15,5%).

Говоря о жилой недвижимости, аналитики Knight Frank отмечают, что рост цен на люксовые объекты в 2022 году замедлился на 5,2%. При этом 17% мультимиллионеров в прошлом году совершили инвестиции в жилую недвижимость. Больше всего в выросли цены на жилую недвижимость в Дубае (+85%) и Аспене (+28%). Самое значительное снижение цен отмечено в новозеландских Веллингтоне (–24%) и Окленде (–19%).

США остаются самой востребованной в мире страной для вложения в люксовые объекты жилой недвижимости. В Европе на первом месте находится Франция, на втором — Испания, на третьем — Италия. В топ-10 Европы также входят такие страны, как Великобритания, Греция, Швейцария, Португалия, Хорватия, Ирландия и Германия.

Евгений Хвостик