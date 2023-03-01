В Ейском морпорту обнаружили незадокументированные запчасти для теплохода

Таможенники Ейского поста обнаружили незадекларированные запасные части для теплохода. Об этом сообщила пресс-служба Южного таможенного управления.

Запасные части были обнаружены в ходе осмотра судна, прибывшего из турецкого порта Текирдаг. Сотрудники таможни пресекли попытку ввоза незадокументированных подшипников скольжения, датчиков скорости, втулок, насосов, ремкомплекта автоматики и электромагнитных клапанов для теплохода.

В отношении судоходной компании возбудили административное дело по ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию). Обнаруженные запчасти изъяли. Идет расследование обстоятельств правонарушения.

Анастасия Донскова

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