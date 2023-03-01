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В Челябинске запретили возвращать чипированных собак в жилые дворы и парки

Администрация Челябинска утвердила перечень мест, в которые запрещено возвращать бездомных животных после отлова, стерилизации и чипирования. Соответствующее постановление главы города Натальи Котовой опубликовано на сайте мэрии 1 марта.

Согласно документу, запрещено выпускать бродячих собак возле медицинских и образовательных организаций, учреждений соцзащиты, жилых дворов, парков, скверов, площадей, набережных, детских и спортивных площадок, магазинов и рынков, а также в Челябинском городском бору. Если территории этих организаций и объектов имеют ограждение, то животных нельзя выпускать на расстоянии менее 50 м. При отсутствии заборов расстояние увеличивается до 150 м.

Также документ утверждает перечень лиц, имеющих право принимать решение о возврате бродячих собак на прежние места обитания. Это начальник управления экологии и природопользования администрации города, его заместитель, а также начальник и главный специалист отдела обеспечения экологической безопасности управления.

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