На «Тольяттиазоте» запустили новую схему охлаждения карбамида

На «Тольяттиазоте» запустили новую схему охлаждения произведенного карбамида. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Разработанный процесс охлаждения гранул позволит уменьшить их гигроскопичность и сократить сроки отгрузки готового продукта. Во время производства кипящий слой действует как установка дополнительного охлаждения, где произведенные гранулы обдуваются воздухом и перемешиваются, одновременно остывая.

В результате проверенных испытаний гранулы удалось охладить более чем в два раза. При этом снизилась гигроскопичность химического соединения, из-за которой карбамид подвержен слеживанию и комкованию. При использовании новой технологии продукт сразу отгружается с конвейера в минераловозы и не отправляется на склад. На предприятии уже работают над системой охлаждения карбамида в летнее время.

Публичное акционерное общество «Тольяттиазот» (ПАО «ТОАЗ») – одно из трех предприятий в мире, мощности которого позволяют выпускать более 3 млн т аммиака в год. ТОАЗ также является одним из крупнейших производителей карбамида в стране, выпускает карбамидоформальдегидный концентрат и другие химические продукты, которые пользуются спросом у потребителей на пяти континентах.

Андрей Сазонов