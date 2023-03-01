Число вакансий в промышленных отраслях на «Авито» в Челябинске выросло в 2,2 раза

В феврале количество вакансий в сферах производства, добычи сырья и сельского хозяйства на «Авито Работа» в Челябинске выросло в 2,2 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщают эксперты портала объявлений.

Активность соискателей в этих отраслях в городе за год увеличилась на 16%. Наиболее активный отклик отмечен по вакансиям фрезеровщиков (+60%), токарей (+56%) и слесарей (+39%). Среди работодателей вырос спрос на инженеров (+93%) и технологов (+50%).

По словам управляющего директора «Авито Работы» Артема Кумпеля, объемы найма в производстве быстро растут, что связано с быстрыми темпами развития российской промышленности и добывающей отрасли.

«Тренд на импортозамещение увеличивает потребность производственных отраслей в инженерах, технологах. В ближайшей перспективе устойчивый спрос и на инженерные кадры, и на рабочие специальности, будет сохраняться.», — отмечает Артем Кумпель.