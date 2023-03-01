Клиники растягивают сроки

Иностранные клиники усложнили прием пациентов из России. Проблемы возникли, например, в центрах Германии и США, пишет портал для медиков «Медвестник». Учреждения затягивают сроки рассмотрения заявок, убирают формы записи для граждан из России и дольше оформляют медицинские визы. Какие альтернативы есть у пациентов? Выяснял Григорий Колганов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

Проблемы с клиниками в США возникли почти сразу после начала военных действий России на Украине. Например, весной медцентр Texas Children’s Hospital в одностороннем порядке приостановил сотрудничество с некоторыми фондами. В то же время сложности появились и у частных пациентов: сначала долгое получение визы, потом трудности с оплатой лечения. В итоге подготовка к поездке может занять девять месяцев, рассказала гендиректор сервиса TopMedClinic Виктория Сандалюк:

«Был запрос, и обработка, переписка шли девять месяцев. Но в данном случае вопрос стоял так: либо ребенок получает лечение там, либо не получает его вообще, поскольку альтернатив не было. Сложности с оформлением визы, с оплатой. Требуется много времени вот на эту бумажную переписку».

Прежде популярные немецкие клиники тоже усложнили условия приема. Например, в берлинской «Шарите» пропали формы для записи пациентов из России. Попасть на лечение туда или в другой город Германии еще можно, но только с помощью посредников. На этом фоне спрос на медицинские услуги в стране за год сократился на 95%, отмечает основатель сервиса «Клиники Германии» Максим Рыков:

«Прямых отказов нет. Просто во всех государственных клиниках, в частности, в "Рехтс дер Изар" в Мюнхене и "Шарите" в Берлине, раньше были формуляры для медицинских приглашений. Сейчас таковых в системе конкретно по России нет. Уже, наверное, месяцев шесть они говорят, что не знают причин, просто у них нет формуляров для медицинского приглашения. Согласно официальной статистике, в год приезжали где-то 200 тыс. человек из РФ.

Сейчас поток в Германию сильно снизился — где-то на 95%. Пациенты приезжают на лечение через агентства».

Стоимость услуг агентов, например в Мюнхене, как отмечают собеседники “Ъ FM”, составляет около €700. В клиниках других европейских стран похожие проблемы, поэтому российские пациенты ищут альтернативы. Теперь популярным становится лечение, например, в Турции, Южной Корее и традиционно в Израиле. Правда, не все клиенты готовы к такой переориентации, продолжает Виктория Сандалюк из TopMedClinic:

«Пациент, который ориентирован на Германию, в лучшем случае готов посмотреть на Австрию. В Израиле, Турции и европейских клиниках совершенно разные виды услуг. В плане получения медицинской помощи альтернатива есть, но от безвыходности. Человек, ориентированный на Европу, не смотрит в сторону Израиля, а пытается выехать всеми возможными способами. Что касается лечения сложных заболеваний, то альтернативу стоит искать в странах, куда нам можно поехать, к примеру, в Израиле, Южной Корее».

Средний чек лечения за рубежом за последний год тоже изменился. По подсчетам агентства Madanes, услуги клиник прибавили в цене порядка 15%. Но помимо самих процедур также выросла стоимость авиаперелетов и прочие сопутствующие расходы.

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Дарья Фоменко