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В Челябинской области уволили по сокращению заместителя министра соцотношений

Заместитель министра социальных отношений Челябинской области Галина Казакова попала под сокращение штата. Постановление губернатора Алексея Текслера о ее увольнении опубликовано на портале правовой информации.

В документе говорится, что служебный контракт с Галиной Казаковой расторгается с 1 марта в связи с сокращением должности гражданской службы. Экс-служащая получит компенсации, предусмотренные федеральным законодательством.

У главы минсоцотношений региона Ирины Буториной остались три заместителя, один из них первый.

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