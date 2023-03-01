В Челябинской области уволили по сокращению заместителя министра соцотношений

Заместитель министра социальных отношений Челябинской области Галина Казакова попала под сокращение штата. Постановление губернатора Алексея Текслера о ее увольнении опубликовано на портале правовой информации.

В документе говорится, что служебный контракт с Галиной Казаковой расторгается с 1 марта в связи с сокращением должности гражданской службы. Экс-служащая получит компенсации, предусмотренные федеральным законодательством.

У главы минсоцотношений региона Ирины Буториной остались три заместителя, один из них первый.