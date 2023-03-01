В Сочи построят школу на 1100 мест по нацпроекту

В городе Сочи в рамках национального проекта «Образование» построят школу для 1100 учеников. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Образовательное учреждение откроют в Лазаревском районе на ул. Калараша-Малышева в 2024 году. «В последние годы население микрорайона значительно увеличилось. Жители обратились с просьбой построить еще одну школу. Работы на стройплощадке начали в 2022 году благодаря нацпроекту «Образование». Здесь уже подготовили основание под фундамент, обустроили временные площадки и дороги»,— говорится в сообщении.

В школе будет шесть блоков: многофункциональный библиотечный центр, спортивный и актовый зал, а также столовая на 300 мест. Кроме того на территории установят игровые площадки и футбольное поле с беговыми дорожками. Строительный объект планируют ввести в эксплуатацию весной 2024 года. В настоящее время в городе-курорте возводят шесть новых школ и детских садов. В Год архитектуры строят, проектируют и разрабатывают 38 объектов образования, медицины и спорта при федеральной и региональной поддержке.

В этом году в Сочи на ремонт школ и детских садов из городского бюджета направят 177 млн руб. Общий объем трехлетней программы ремонта школ и детских садов увеличился до более 900 млн рублей.

Екатерина Мухамедова

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