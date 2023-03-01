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Восьмерых нижегородцев обвинили в проведении карточных игр

В Нижегородский райсуд поступило уголовное дело в отношении семи мужчин и одной девушки: молодые люди обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр вне игровых зон.

По версии следствия, в период с декабря 2021 по декабрь 2022 года, подыскав помещение и необходимое игровое оборудование, они организовали игру в покер, продавая игрокам фишки. «Тем самым игроки заключали с организаторами устное соглашение о выигрыше, основанное на риске», – сообщили в пресс-службе суда.

Любопытно, что подпольное казино располагалось на улице Пискунова в соседнем доме с администрацией Нижегородского района. Инкриминируемая обвиняемым статья предусматривает наказание от штрафа в 500 тыс. руб. до лишения свободы на срок до четырех лет. Обычно суды наказывают работников нелегальных игорных заведений штрафами.

Иван Сергеев

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