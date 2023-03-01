Между Казанью и Йошкар-Олой круглогодично будут курсировать пригородные поезда

С 3 марта между Казанью и Йошкар-Олой вновь станут курсировать межрегиональные пригородные поезда. Об этом говорится в сообщении ГЖД.

Напомним, ранее поезда ходили только по сезонному маршруту. Пассажиры могли ездить лишь с апреля по октябрь. Но из-за востребованности теперь поезда будут курсировать круглый год.

Из Казани поезд будет отправляться в Йошкар-Олу по пятницам, субботами и воскресеньем в 14:18 с прибытием в 17:45. В обратном направлении отправление запланировано на 7:43, а прибытие — на 11:07.

"Ъ-Казань"