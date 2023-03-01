Мэрия предложила ярославцам арендовать грядки в центральном парке

Городские власти будут реализовывать эко-социальный проект «Общественный огород» в Ярославле. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

В мэрии объявили, что в парке «Даманский» в центре Ярославля планируется разместить 30 грядок, которые собираются сдавать в аренду горожанам.

«В парке на Даманском острове любой желающий может стать обладателем собственной грядки. Здесь можно прокачать один из навыков будущего – экологическое мышление, и овладеть незаменимым умением выращивать еду своими руками»,— говорят в мэрии Ярославля.

Ярославцев, желающих стать огородниками в центральном парке, обещают снабдить рассадой и инвентарем. В мэрии полагают, что охранять грядки и заботиться о них будут специалисты МБУ «Горзеленхозстрой» и дирекции муниципальных парков.

Андрей Иванов